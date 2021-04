Covid19, scoperta serata da ballo VIDEO

Si tratta di una vera e propria discoteca, con angolo bar, cucina per gli aperitivi, superalcolici e ghiaccio. Il filmato.

CATANIA – La Guardia di Finanza ha scovato una vera e propria “discoteca abusiva” durante i controlli a tappeto anticovid.

Serata organizzata

Le fiamme gialle hanno documentato l’organizzazione di una vera e propria serata da ballo, chiamata “Senza regole”, grazie all’accordo tra cittadini romeni e un catanese pregiudicato “con numerosi precedenti”.

“Le Fiamme Gialle – spiegano gli inquirenti – al loro arrivo si sono trovati di fronte a una gremita sala da ballo con tanto di musica ad alto volume”.

Angolo bar

I finanzieri hanno filmato un bar improvvisato, con superalcolici e cestelli per il ghiaccio. All’interno della villa c’erano anche tavolini per le consumazioni. In cucina, poi, erano pronti gli aperitivi.

Nonostante il fuggi fuggi, i finanzieri sono riusciti a bloccare 26 persone. Sequestrati computer, mixer, casse audio, amplificatori nonché bottiglie di birra e super alcolici.