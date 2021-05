Il duplice omicidio di Librino: la simulazione in 3 D VIDEO

Il pomeriggio dell’8 agosto 2020 il Viale Grimaldi 19 si trasforma in una zona di guerra. Lo scontro armato è tra esponenti del clan Cappello e Cursoti Milanesi. La sparatoria si divide in due fasi. Nella prima perde la vita Luciano D’Alessandro e rimane ferito Luciano Guzzardi che riesce a fuggire. Nella seconda è colpito a morte Enzo Scalia. I carabinieri sono riusciti a far luce su quanto accaduto. Un consulente nominato dalla Procura ha raccolto il materiale investigativo ed ha realizzato una simulazione in tre D della sparatoria. Livesicilia e il Mensile S ve la mostrano in esclusiva

Sul nuovo numero di S, da oggi in edicola e acquistabile on line, sono pubblicate foto inedite e intercettazioni integrali dell’inchiesta Centauri dei Carabinieri e della Dda di Catania.