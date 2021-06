Gli studenti non si arrendono: ripristinata scalinata della giustizia

I giovani artisti del Liceo Emilio Greco non si sono fermati davanti al danneggiamento.

CATANIA – La scalinata della giustizia, con i giudici Falcone e Borsellino distanziati come impongono le regole Covid, è tornata nella sua formazione originale. Anzi quasi originale. In un primo momento, dopo il danneggiamento, avevano pensato di rimuovere i pannelli rimasti, ma poi gli studenti hanno cambiato idea. E così, oggi, i giovani artisti del Liceo Emilio Greco hanno ripristinato le parti mancanti e hanno aggiunto due citazioni. “Chi non ha paura muore una volta sola”, è uno degli insegnamenti di Paolo Borsellino. “Avete chiuso 5 bocche ne avete aperte 50 milioni”, è invece una delle frasi sulla società civile di Giovanni Falcone.

Due scritte che vogliono simboleggiare la voglia di non arrendersi. Di non fermarsi davanti alle difficoltà. Che scegliere la legalità – anche davanti a ostacoli e cadute – è sempre la scelta da fare. Senza compromessi. Il danneggiamento ha reso ancor più forte il messaggio del loro progetto artistico.



















“I ragazzi si sono rivelati fantastici”, ammette con un pizzico di emozione ed orgoglio il giudice Antongiulio Maggiore, presidente dell’Anm di Catania. Questi giovani sono una fiamma di speranza per il futuro. Oggi hanno dato un grande insegnamento.