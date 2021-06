Montante connection, parole nel bunker: “Io e la mia antimafia”

CALTANISSETTA – Quando ha iniziato a parlare, è calato il silenzio in Corte d’Appello. Antonello Montante ha deciso, da ieri, di rompere il silenzio.

Il “demiurgo della finta antimafia” – così lo ha definito il giudice che lo ha condannato in primo grado a 14 anni, è accusato di associazione finalizzata alla corruzione e acceso abusivo al sistema informatico.

Il teorema

“La mia azione di legalità in Confindustria – dice Montante – cominciò già nel 2005, nel tempo poi ci siamo costituiti parte civile in tutti i processi, a partire dall’operazione Munda Mundis di Gela nel 2007. Fu proprio grazie al mio codice etico che in Confindustria ci fu una svolta nel segno dell’antimafia”.

Le rivelazioni

A difendere Montante sono gli avvocati Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. Montante ha raccontato anche dei suoi primi passi nel mondo degli industriali quando, socio in una società di ammortizzatori, divenne presidente dei giovani imprenditori. “Nel processo scaturito dall’operazione Colpo di Grazia nel quale era imputato anche Di Francesco (imprenditore poi indagato per concorso esterno in associazione mafiosa ndr) – ha detto – fui io a fare costituire Alfonso Cicero, allora presidente dell’Irsap, come parte civile”.

E sempre nei confronti di Cicero, uno dei testi dell’accusa, insieme a Marco Venturi, ha sostenuto, come riferito dall’Ansa: “Quando lui cominciò a corteggiarmi io già da tempo avevo avviato la stagione della legalità”.

