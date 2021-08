Covid, è ufficiale: la Sicilia è in zona gialla

Una decisione ormai attesa da diverse ore e su cui arriva adesso l’ufficialità: la Sicilia sarà in zona gialla. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Quasi 1700 casi nelle ultime 24 ore

Proprio oggi la Sicilia registra un altro triste record sul fronte dei contagi: quasi 1700 nuovi casi positivi, con la regione ancora in testa a livello nazionale.

Razza chiede l’obbligo vaccinale

L’Isola resta inoltre fanalino di coda sul fronte delle vaccinazioni e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, chiede l’obbligo vaccinale, ribadendo che una minoranza non dovrebbe decidere le sorti della Sicilia. “Credo che prima o poi il tema dell’obbligo vaccinale, soprattutto per alcune categorie a rischio, sarà da mettere all’ordine del giorno. Non capisco perché delle minoranze inconsapevoli dovrebbero condizionare la vita della stragrande maggioranza dei cittadini. È un problema che il governo nazionale dovrà assumere come prioritario”.