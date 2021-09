Playa, spiagge libere da incanto: la sorpresa dei turisti

CATANIA – Spiagge libere pulitissime. Quel che in altri luoghi del Pianeta potrebbe essere la normalità, a Catania fa notizia. Anche ora che la stagione balneare volge al termine, le spiagge libere del litorale della Playa sono pulitissime e pronte ad ospitare i turisti (ormai pochi) che restano particolarmente colpiti.

Il volontario

Salvo è un volontario che si occupa della spiaggia libera numero 1. “Non ho un lavoro fisso, ma sono qui come volontario – ci racconta. Abbiamo fatto un’azione per far capire alle persone che la spiaggia è di tutti e che i rifiuti devono essere depositati negli spazi a loro riservati – continua: quest’anno ci siamo, forse, un pochino riusciti”. In effetti, lo scenario che si presenta sotto gli occhi dei bagnanti, ormai pochi, è di spiagge pulitissime e curate nei minimi particolari, anche nei cartelli che recitano cosa non si deve buttare sulla sabbia.

La spiaggia libera n.2

Mario e uno dei responsabili della spiaggia libera numero 2. “Da persone che provenivano da altre provincie della nostra terra, ci è stato detto: “Non abbiamo mai visto una spiaggia libera così curata”. Questo ci rende orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto quest’anno – sottolinea Mario: abbiamo cercato di convincere tutti che buttare le cicche, le bottiglie, i bicchieri sulla sabbia non era una cosa opportuna per nessuno. All’inizio della stagione è stato difficile, ma piano piano siamo riusciti, anche se non al 100%, a fare capire che una spiaggia pulita dipende da tutti noi, tutti”.

Sabbia pulita, sole e mare

I rifiuti vengono dunque depositati negli apposti spazi e raccolti di conseguenza. Uno scenario unico, dopo tanti anni di incuria, alla Playa e la scritta che campeggia all’ingresso della spiaggia libera numero 2 ne è l’emblema: “Se vali più di una cicca, usa il cestino”.

Le aree limitrofe

Le aree limitrofe come quelle confinanti sia con gli spazi adibiti a parcheggio, sia quelle che confinano con l’area sabbiosa delle stesse spiagge libere meriterebbero un discorso a parte, ma si tratta di terreni e spazi di Demanio non affidato alla libera fruizione e di altra proprietà.