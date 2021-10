Sciopero al Cas: niente pedaggio, i particolari VIDEO e FOTO

Continua altissima la partecipazione allo sciopero del personale del Consorzio autostrade siciliane di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e SLA, che ha registrato punte del 100% di adesione sia sulla A20 che sulla A18, anche oggi alla quarta giornata dal primo sit in ai caselli di Messina Sud. Stamani invece, libero transito e barre alzate alla barriera di Messina nord .

“E’ evidente che la misura e’ ormai colma spiega Michele Barresi della Uil trasporti- e l’ente autostrade al collasso, vittima delle pastoie burocratiche e normative della Regione e della politica Dopo sette mesi dalla trasformazione in ente economico, avviata con la legge regionale 4/2021, il CAS resta ancora un carrozzone in piena crisi gestionale e d’identità . A pagarne le conseguenze sono gli utenti siciliani , con autostrade in pessime condizioni di sicurezza e sotto la lente di ingrandimento del Ministero, ma anche i 300 lavoratori che in sciopero oggi reclamano il diritto all’adeguamento contrattuale fermo da oltre 10 anni, l’avvio del turn over del personale ed il necessario rilancio dell’ente che gestisce le autostrade siciliane. Lo sciopero terminerà domani, ma proseguiranno altre iniziative nelle prossime settimane.

