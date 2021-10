Video choc: rapinatori al ristorante puntano le armi contro famiglie e bambini

CASAVATORE (NA) – Due rapinatori entrano in un ristorante, a Casavatore, in provincia di Napoli, e puntano le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito per farsi dare tutto quello che è in loro possesso e per portare via l’incasso della serata.

Il tutto viene ripreso dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza posizionate all’interno del ristorante finito nel mirino dei malviventi. Le immagini sono state diffuse da Internapoli e Nanotv e rilanciate dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. Il consigliere parla di “vicenda davvero inquietante“.

I due criminali, incappucciati, non si sono fatti scrupolo di puntare le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito seduti a tavola per cenare. Le forze dell’ordine stanno indagando e cercheranno di far luce per assicurare i due alla giustizia.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI