Meteo, allerta a Palermo: tromba marina e tempesta FOTO – VIDEO

Potrebbe essere un altro pomeriggio complicato sul fronte del meteo nel Palermitano. Alcuni temporali hanno già colpito la provincia, creando non pochi disagi. Una tromba marina si è formata al largo di Cefalù: a fotografarla turisti e passanti che non nasocndono la paura: “Maltempo in arrivo – scrivono sui social – speriamo che non ci sia un peggioramento”. Già lo scorso anni, infatti, una tromba marina ha scatentao il panico sul lungomare della cittadina normanna. LEGGI ANCHE: Paura tra i bagnanti, VIDEO.





L’allerta

Nella foto pubblicata su Facebook dalla pagina AssociazioneMeteo Palermo Onlus, si legge: “Tromba marina appena davanti il lungomare di Cefalù, ma si intravede anche l’accenno di un secondo vortice con la funnel cloud (nube a imbuto) visibile a destra in corrispondenza dell’abitato!” GUARDA IL VIDEO (di Filippo Brancato su Fb)

Le previsioni

Le previsioni sulle prossime ore nel frattempo, non sono delle migliori: in Sicilia caleranno infatti ulteriormente le temperature, raggiungendo l’apice del freddo. I temporali sono previsti soprattutto sulla zona settentrionale dell’Isola, con l’allerta arancione emessa dalla protezione civile che riguarda più di mezza regione.

