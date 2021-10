CATANIA – I carabinieri hanno piazzato diverse telecamere per cercare di incastrare gli indagati. E tra i filmati immortalati ci sono anche gli incontri tra i boss che si salutano con il bacio a stampo. Tra questi Enzo Scalia, storico del gruppo mafioso e tornato in libertà dopo un lunga detenzione per omicidio. Un rito ‘mafioso’ già emerso in altri blitz, soprattutto tra i signori della droga.