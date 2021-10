Vizzini, abbattuto il monumento ai caduti: pronto l’esposto FOTO

CATANIA – L’Associazione SiciliAntica, venuta a conoscenza della distruzione del Monumento ai Caduti del Comune di Vizzini, sta formalizzando un esposto presso la Procura della Repubblica, “contro questo ulteriore scempio – dice il presidente Antonino Bellomo – del nostro patrimonio culturale. Chi distrugge il nostro passato, demolisce il nostro futuro. Non è concepibile che, impunemente, si possano distruggere monumenti nati per onorare e ricordare chi è caduto nelle tremende guerre del secolo scorso. Il patrimonio culturale appartiene a tutta la comunità, per intero. Contro ogni sua vergognosa umiliazione”.























