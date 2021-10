Il maltempo non dà tregua: Catania, alberi pericolanti FOTO

Oltre 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia.

CATANIA – Il titolo della canzone di Fabio Concato “Una domenica bestiale” sembra calzare a pennello per descrive la giornata di maltempo che si è abbattuto da stanotte a Catania. Forte vento e pioggia hanno causato numerosi danni. Al lungomare, inoltre, si è registrata anche una tragedia: la Guardia Costiera ha recuperato un cadavere in mare e si attendono le prossime ore per capire cosa è accaduto.

Intanto sono decine e decine gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia per i danni causati dal temporale e la burrasca. Sono tantissime le chiamate arrivate alla Sala Operativa dei pompieri del Comando Provinciale di Catania.

“La maggior parte degli interventi di soccorso, svolti e in corso di svolgimento, riguardano alberi e pali pericolanti, distacco di intonaci, cornicioni pericolanti ed infiltrazioni d’acqua. Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud della città di Catania”, riferiscono i Vigili del Fuoco. In via Della Concordia diversi sono gli alberi caduti e rimossi.

“Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso, tra quelli in corso di svolgimento e quelli in attesa. Impegnate tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto”, concludono i pompieri.