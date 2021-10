Ciclone in Sicilia, Cocina: ‘Allerta rossa, nuove previsioni” VIDEO

CATANIA – “Le previsioni non sono delle migliori”. Il direttore della Protezione civile regionale Salvo Cocina invita alla cautela e all’attivazione di tutte le misure di prevenzione, perché l’ondata di maltempo non si è ancora conclusa. LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA DIRETTA

Le previsioni

“Le previsioni – dice Cocina – non sono delle migliori, avremo ulteriori precipitazioni, che non sono della stessa identità di quelle di ieri, ma su alcuni territori c’è un accumulo e piove sul bagnato. La situazione è abbastanza grave, per questo abbiamo dato l’allerta rossa”. LEGGI Paura sull’autostrada

L’alluvione di ieri

Salvo Cocina torna sull’alluvione che ha colpito la provincia di Catania, ma anche alcune aree del messinese. “Era un fenomeno ampiamente previsto e annunciato sulla base delle previsioni meteo nazionale e i sindaci, con l’allarme rosso, dovevano presidiare i punti a rischio”.

Il direttore della protezione civile regionale punta l’attenzione sulla quantità di acqua che, in poche ore, ha travolto Scordia, Palagonia e Militello: “Si tratta di 250mm di acqua”.

Adesso resta l’allerta rossa, scuole chiuse anche domani, ma non è detto che sia l’ultimo giorno di maltempo.