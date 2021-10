Strade come fiumi, gente intrappolata in auto: soccorsi nella notte VIDEO

CATANIA – Una donna è rimasta intrappolata in auto in una delle strade della zona sud della città, che ieri sera è stata sommersa dall’acqua. È uscita dal finestrino ed è stata trasportata in sicurezza con un mezzo di soccorso.

Notte di soccorsi

I vigili del fuoco, con il supporto anche del personale della Croce Rossa, hanno lavorato tutta la notte per poter mettere in salvo decine di persone e residenti del Villaggio Santa Maria Goretti, uno dei quartieri più flagellati dal maltempo. Per poter sfuggire alla furia del temporale, si sono arrampicati dove era possibile in attesa di essere recuperati.

Strade allagate

Mezzi 4×4 e ambulanze della Croce Rossa hanno supportato i vari interventi dei Vigili del Fuoco, in queste ore impegnatissimi in centinaia di interventi. Completamente allagate le strade che da dietro l’aeroporto portano alla zona industriale, come via san giuseppe alla rena, strada Primosole. Scenari apocalittici.

Esondazione del fiume Forcile

La furia del maltempo ha ancora una volta messo in ginocchio un’intera zona della città. Il fiume Forcile inoltre è andato in piena ed è esondato provocando allagamenti.

Passeggeri aeroporto bloccati

Vigili del Fuoco e Croce Rossa inoltre hanno fatto anche una sorta di servizio navetta per i tanti passeggeri che uscendo dall’aeroporto restavano bloccati anche a piedi per recuperare le macchine parcheggiate. Sono stati effettuati dei veri e propri transfer dall’aeroporto ai vari posteggi in quanto le strade erano allagata. Sono state soccorse circa 62 persone che sono state trasportate o accompagnate in luoghi sicuri dove hanno recuperato le auto o sono hanno potuto farsi venire a prendere in sicurezza da parenti o conoscenti.



















