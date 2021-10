Catania, la paura di Medicane: “Prepararsi al peggio”

CATANIA – Squadre dei vigili del fuoco e di volontari pronti a sostenere la Sicilia. In particolare quella orientale che, dopo una tregua di qualche ora, secondo le previsioni sarà investite da una nuova, violenta, ondata di maltemo.

Il Medicane atteso

Lo ha sottolineato il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, stamani in Prefettura. “Occorre mantenere alta l’attenzione – raccomanda – e seguire le indicazioni che provengono dalle autorità, perché nelle prossime ore ci aspettano momenti che possono essere complicati e fenomeni che potrebbero essere intensi”.

Non solo Catania

Allertata tutta l’area orientale. “È ovvio che, fenomeni del genere in una città come Catania danno una visione immediata di quanto accaduto anche in altre parti. Ci sono tanti centri che hanno avuto difficoltà analoghe – continua. Il meteo non ha confini amministrativi. L’allerta meteo è sulla Sicilia orientale. I nostri modelli meteo ci dicono che l’evento tornerà, quindi dobbiamo prepararci”.

Pronti nuovi volontari

“Le previsioni parlano di un peggioramento – prosegue Curcio. Sappiamo che da domani e venerdì ci sarà un peggioramento sensibile. Il comandante dei vigili del fuoco ha già predisposto squadre aggiuntive da altre regioni, c’è attenzione a livello nazionale e l’ingegnere Cocina (responsabile della protezione civile regionale n.d.r.) insieme al Prefetto valuteranno se chiamare altre forze di volontariato”.

Si continua a monitorare

“Il sistema lo stiamo monitorando – conferma il capo della protezione civile. I valori parlano in maniera chiara: sono caduti millimetri di pioggia veramente impressionanti. Si tratta di eventi intensi, improvvisi su un territorio che ha delle criticità, e il risultato è stato quello che abbiamo visto”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI