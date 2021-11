Palermo, l’esercito della droga: nomi e ruoli dei 57 arrestati

PALERMO – Ed ecco l’esercito della droga. Sono in 57 e ciascuno ne avrebbe fatto parte con ruoli e compiti diversi ed un unico obiettivo: alimentare giorno e notte la grande piazza dello spaccio allo Sperone. Si va dai capi ai gregari, agli spacciatori che si muovevano per le strade del quartiere periferico di Palermo. Sono stati tutti raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Fabio Pilato su richiesta della Direzione distrettuale antimafia palermitana.

I capi delle organizzazioni

Al vertice della piramide ci sarebbe Giovanni Nuccio, anche la moglie Maria Mangiapane è finita sotto accusa, che avrebbe finanziato, promosso, diretto e organizzato l’associazione. Suo sarebbe stato il compito di procacciare la droga da distribuire alle tre differenti organizzazioni criminali, ma anche di reclutare gli spacciatori. La centrale operativa sarebbe stata la sua abitazione al civico 6 di passaggio De Felice Giuffrida. Al suo fianco con ruolo di promotore avrebbe operato il fratello Fabrizio.

Un gradino più in basso i presunti capi del secondo dei tre gruppi: Gianluca e Paolo Altieri, e Paola Baliestreri. Agli ordini degli Altieri rispondevano tre pusher minorenni. I carabinieri hanno monitorato 400 cessioni di droga che li vede per protagonisti. Se ne andavano in giro con le biciclette per fare le consegne.

Stesso ruolo, ma nella terza organizzazione, avrebbero avuto Alessio e Benedetto Serio a cui sarebbero subentrate dopo il loro arresto le compagne Alessandra Cannizzo e Cinzia Selvaggio. Il loro quartier generale è stato individuato al civico 3 di passaggio Bernardino Verro.

I nomi di chi è finito in carcere

Custodia cautelare in carcere per Gianluca Altieri, Paolo Altieri, Andrea Argeri, Paola Balistreri, Giuseppe Balistreri, Cristian Volo Biscotto, Mario Brancatello, Michele Bravo, Salvatore Calafiore, Alessandra Cannizzo, Cristian Catanzaro, Giovanni Chifari, Davide Di Carlo, Giorgio Federico, Nicolò Giustiniani, Giorgio Leto classe 94, Giorgio Leto classe 92, Lorenzo Rotolo Lonardi, Riccardo Machì, Rosalia Mantegna, Maria Mangiapane, Marco Marcenò, Stefano Marino, Pietro Paolo Marino, Emanuel Gandolfo Milazzo, Antonino Nicosia, Francesco Paolo Nuccio, Fabrizio Nuccio, Giovanni Nuccio, Alessio Sammartino, Claudio Savoca, Cinzia Selvaggio, Alessio Serio, Andrea Serio, Roberto Serio, Umberto Felice Tumminia, Marcella Tuttoilmondo.

Chi va ai domiciliari

Arresti domiciliari per Christian Balistreri, Calogero Benigno, Stefano Bologna, Giacomo Catanzaro, Raffaele Costa, Rosario Cozzo, Marco Cucina, Pietro Di Paola, Salvatore Di Pietra, Davide Dispensa, Roberta Emanuele, Benedetto Giuliano, Antonino Leto, Giuseppe Lo Coco, Gabriele Mistretta, Franco Pantaleo, Michele Pantaleo, Benedetto Scafidi, Rosario Vitrano, Stefano Costa. Obbligo di presentazione tre volte alla settimana in caserma dei carabinieri per Angelo Mangano.