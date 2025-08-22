 A29, un camion invade la corsia opposta e va in fiamme
A29, un camion invade la corsia opposta e prende fuoco

Il mezzo trasportava sabbia
MAZARA DEL VALLO-PALERMO
di
SALEMI (TRAPANI) – Un camion che trasportava sabbia è andato a fuoco sull’A29 Mazara del Vallo-Palermo, nei pressi dello svincolo di Salemi (Trapani), dopo che ha invaso la corsia opposta a quella sulla quale viaggiava, capovolgendosi su un fianco.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è riuscito a mettersi in salvo prima che il camion venisse avvolto dalle fiamme.

È stato poi trasportato all’ospedale di Castelvetrano. Sono intervenuti la polizia stradale e le squadre di Alcamo e Trapani dei vigili del fuoco.

