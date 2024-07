Abusi sessuali su tre minori in cura: 59enne ai domiciliari VIDEO

Indagini e intervento della Polizia

CATANIA – Il racconto delle vittime. E poi le chat rinvenute e intrattenute con almeno due dei tre minori finiti nel mirino di un 59enne, A. P. le iniziali delle generalità dell’uomo. Sono state le prove di un adescamento a sfondo sessuale avvenuto all’interno di un istituto di cura dell’hinterland etneo. I tre erano stati affidati proprio al sessantunenne per ragioni di vigilanza e di custodia.

Ai domiciliari

Il destinatario della misura degli arresti domiciliari, in quanto incensurato, si sarebbe reso responsabile di gravi condotte nei confronti di minori, affetti da patologie, frequentanti la struttura. Gli elementi acquisti dagli investigatori dimostrerebbero come siano stati compiuti reati di atti sessuali, anche nella forma tentata, nei confronti di tre minori.

Ad intervenire, sono stati gli agenti della Squadra mobile della Questura di Catania.

La ricostruzione degli inquirenti

In particolare l’indagato avrebbe compiuto atti sessuali con un minore, di appena 13 anni: è stata la denuncia depositata della madre a dare il via alle indagini. Il 13enne sarebbe stato avvicinato attraverso regali di vario genere (caramelle, patatine, lattine di coca-cola ed un paio di occhiali da sole) nonché tramite la promessa di somme di danaro per l’imminente onomastico e compleanno e con comunicazioni su WhatsApp a chiaro sfondo sessuale.

Il tentativo di compimento di atti sessuali è stato accertato nei confronti anche di un altro minore, al quale più volte l’indagato avrebbe elargito somme di danaro (di ammontare ricompreso tra 15 e 20 euro) e doni di vario tipo (caramelle e un bracciale), chiudendosi a chiave da solo con il ragazzo all’interno di stanze dell’istituto.

Persino dopo che il minore aveva cessato di frequentare per motivi di cura la struttura (era l’aprile scorso), il 59enne avrebbe posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco al compimento di un rapporto sessuale.

Le medesime dinamiche sono state attuate nei confronti di un terzo minorenne, anch’egli in cura presso la struttura.

Ieri mattina il “blitz”

Rintracciato nella mattinata di ieri, presso la sua abitazione, dopo l’espletamento delle formalità di rito, A. P. è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Si è proceduto a perquisizione personale, locale e informatica, sequestrando il telefono cellulare ed altro materiale informatico in uso all’indagato, i cui contenuti verranno analizzati al fine di individuare ulteriori elementi di interesse.