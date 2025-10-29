La parole del sindaco, la ricostruzione dei fatti, gli attestati di solidarietà

ADRANO (CATANIA) – Una seduta di consiglio comunale aperta nel corso della quale il primo cittadino di Adrano, Fabio Mancuso, ha spiegato di essere stato “minacciato verbalmente”. È accaduto ieri sera. E la ricostruzione è affidata al video che vi proponiamo.

Solidarietà a Mancuso dopo le minacce

“Esprimiamo la nostra più piena e sincera solidarietà al Sindaco del comune di Adrano, On.le Fabio Mancuso. Per le gravi e inaccettabili minacce ricevute durante una seduta del consiglio comunale. Episodio di inaudita gravità perpetrato a danno di chi nel rispetto delle regole e dei valori democratici lavora costantemente per la sua città. Avvenuto in un luogo – il consiglio comunale – dove dovrebbe regnare il dialogo costruttivo e la responsabilità condivisa.

Episodio ancora più inaccettabile perché avvenuto al cospetto di una delegazione di ragazzi presenti in aula per assistere e apprendere il funzionamento della vita pubblica e la conoscenza diretta delle istituzioni. Le aule consiliari sono e devono restare luogo di confronto civile non di violenza verbale o ancor peggio di aggressione”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti del coordinamento comunale e provinciale del Mpa di Catania.

Galvagno: “Grave episodio”

“Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco di Adrano, Fabio Mancuso. Per il grave episodio di intimidazione e di violenza verbale di cui è stato vittima durante la seduta del Consiglio comunale. È del tutto inconcepibile che eventi del genere si verifichino proprio all’interno dell’aula consiliare, luogo simbolo del confronto democratico e del rispetto istituzionale.

Ancora più grave che tutto ciò sia accaduto davanti a una classe di studenti, chiamata a vivere un momento di educazione civica macchiata, invece, da comportamenti ingiustificabili.

Mi auguro che simili fatti vengano unanimemente condannati e che si rinnovi l’impegno di tutti per mantenere alto il livello del confronto politico, nel rispetto dei valori di civiltà e democrazia”. Lo afferma Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.