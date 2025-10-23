Aggressione a coltellate a Gela, in carcere un 24enne – VIDEO

La vittima ha riportato lesioni permanenti. L'operazione della polizia

GELA – La polizia di Gela ha arrestato un 24enne per un’aggressione a coltellate in un negozio lo scorso 21 settembre. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica. Il 24enne deve rispondere di lesioni personali gravissime in concorso con altri tre aggressori. L’uomo è indagato anche per porto di arma di taglio, un coltello utilizzato per colpire la vittima.

Lo scorso 21 settembre a Gela, presso un esercizio commerciale a Macchitella, un 34enne è stato aggredito da un gruppo di quattro persone riportando ferite da taglio al torace sinistro. La vittima, condotta in un primo momento all’ospedale di Gela, in considerazione della gravità della ferita, è stata successivamente trasportata in elicottero a Catania, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico, riportando lesioni permanenti.

Le indagini condotte dai poliziotti del commissariato hanno consentito di individuare i quattro aggressori attraverso la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e, in particolare, di attribuire precise responsabilità al 24enne che, nel corso della brutale aggressione, ha sferrato la coltellata alla vittima inerme per futili motivi.

La sorella di uno degli aggressori, tre giorni dopo l’episodio, in commissariato, ha denunciato la vittima per violenza sessuale, al fine di giustificare il motivo per cui sarebbe poi scaturita l’aggressione da parte del fratello e del suo gruppo di amici. La denuncia non ha però trovato riscontri nelle indagini condotte dagli investigatori. Il ventiquattrenne è stato arrestato e condotto nel carcere di Gela a disposizione dell’autorità giudiziaria.