Allevi lotta contro il tumore, il video: “Avvolto dalla vostra energia”

Dallo scorso giugno sta lottando contro un mieloma

1' DI LETTURA

“Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato. Mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi voglio davvero bene”. Con queste parole il musicista e compositore marchigiano di 53 anni, Giovanni Allevi ha voluto ringraziare i fans per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti.

Dallo scorso giugno Allevi sta lottando contro un mieloma. L’artista starebbe per intraprendere un nuovo ciclo di cure.