Applausi, palloncini, silenzio: l’addio ad Andrea, Salvatore e Massimo VD

Le immagini delle tre bare bianche accompagnate dalla folla

MONREALE (PALERMO) – Un lungo applauso, palloncini volati in alto verso il cielo. Si sono conclusi i funerali Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli: le tre bare di colore bianco hanno lasciato la Cattedrale. Una folle enorme ha accompagnato i tre giovani per rendere l’ultimo saluto.

“Oggi simbolicamente tutta la città di Palermo ha abbracciato le famiglie di Salvatore, Andrea e Massimo giovanissime vittime innocenti di una assurda follia, di una sottocultura che mai dobbiamo smettere di contrastare. Ciò che abbiamo visto ha devastato i cuori di ognuno di noi e la speranza è che mai più tale lutto ci raggiunga così da vicino”.

Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel giorno dei funerali al Duomo di Monreale di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, cui in rappresentanza dell’amministrazione era presente l’assessore Fabrizio Ferrandelli. “Sono giornate di dolore, riflessione e considerazioni. Oggi, su delega del sindaco Lagalla – ha detto Fabrizio Ferrandelli -, abbiamo voluto testimoniare la presenza dell’istituzione Comune di Palermo in un momento così difficile. L’amministrazione comunale è qui per esprimere il cordoglio e la vicinanza della città di Palermo nei confronti dei familiari e delle comunità sconvolte da quanto accaduto”.