Castelvetrano, circa 500 persone in piazza dopo l’arresto del boss FOTO

L'iniziativa del Comune,presenti forze ordine e esponenti Libera

CASTELVETRANO – Quasi 500 persone, soprattutto studenti degli istituti scolastici cittadini, hanno preso al sit-in di stamattina al sistema delle piazze di Castelvetrano per esprimere il “grazie” a forze dell’ordine e magistratura. Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro quella di oggi è la seconda iniziativa organizzata a Castelvetrano, città natale del boss.

Barresi: “L’arresto del boss serva per svegliare le coscienze”

“La notizia del boss finito in cella è stata una notizia inaspettata che oggi ci da tanto sollievo – ha detto Tania Barresi, dirigente scolastico dei licei cittadini – speriamo adesso che l’arresto del boss serva per svegliare le coscienze e cancellare la paura”. In piazza anche i rappresentanti di ‘Libera’ e delle forze dell’ordine.

Licata: “Etichettati tutti come mafiosi, ma non lo siamo”

“Alla notizia dell’arresto il mio petto si è riempito di orgoglio – ha sottolineato Miriam Licata, vice presidente del Comitato provinciale studentesco – fino ad ora siamo stati etichettati tutti come mafiosi ma non lo siamo, soprattutto noi ragazzi. Gli adulti non hanno la nostra stessa consapevolezza – ha aggiunto la giovane – perché hanno vissuto in un’epoca in cui vigeva il rispetto. Loro devono dare insegnamento a noi ragazzi che la mafia deve essere combattuta”.

Il sindaco Alfano: “La mafia a Castelvetrano non è finita”

“I cartelloni oggi esposti dai ragazzi in piazza spiegano, in estrema sintesi, come è cambiata la mentalità – ha affermato il sindaco Enzo Alfano – la mafia a Castelvetrano non è affatto finita, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, ad assumerci le nostre responsabilità, nel rispetto della legalità. Solo così riusciremo a sconfiggere la mafia”.