Ars, il campo progressista a Schifani: governo al capolinea, si vada al voto

PALERMO – Il campo progressista in Sicilia chiede al governatore, Renato Schifani, di “staccare la spina” al suo governo e andare al voto. La richiesta è arrivata corso di una conferenza stampa di tutti i partiti del centrosinistra, convocata all’Ars dopo l’indagine sull’ex direttore generale del Policlinico di Messina e del dipartimento Pianificazione strategica della Regione Salvatore Iacolino.

All’incontro con la stampa hanno partecipato Pd, M5s, Controcorrente, Avs, Italia viva, Psi e Più Uno. “I fatti di ieri dimostrano ciò che diciamo dall’inizio della legislatura: la sanità regionale è piegata al clientelismo e alla gestione del potere – ha affermato il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo -. Questa indagine è il punto di non ritorno della sanità siciliana. Per questo motivo chiediamo a Schifani di assumersi le sue responsabilità e staccare la spina al governo”.

Per Nuccio Di Paola, coordinatore regionale M5s, “quello di Iacolino è un film già visto in Sicilia”. “I siciliani – ha spiegato – sono ormai assuefatti agli scandali che si susseguono mese dopo mese”. Il leader dei Cinquestelle di Sicilia ha poi lanciato un appello ai compagni di viaggio in chiave elezioni regionali: “Siamo uniti nella critica al governo Schifani ma dobbiamo restare tali fino alle elezioni, per vincere e avere una Sicilia ‘normale’. Oggi – ha concluso – ci stiamo assumendo una grossa responsabilità”.

Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra italiana, ha posto l’accento sul “degrado etico inaccettabile che si registra oggi nelle istituzioni regionali”. “La nostra paura – ha aggiunto – è che la sanità, e quindi la salute dei siciliani, vengano svendute alla mafia”.