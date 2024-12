Baida, la fiaccolata dei residenti contro l’antenna 5G VIDEO

La struttura è stata ultimata e il quartiere è in rivolta

PALERMO – Continua, senza sosta, la battaglia dei residenti del quartiere Baida a Palermo contro l’antenna 5G eretta in un terreno in via alla Falconara.

Più o meno un centinaio di persone si sono radunate ieri sera a piazza Baida per una fiaccolata di protesta. La struttura, di circa 35 metri, è ormai completamente realizzata, ma il comitato di quartiere conserva la speranza che l’antenna non venga mai attivata. Tra i presenti, il capogruppo del M5s di Palazzo delle Aquile, Antonino Randazzo, e la capogruppo della Lega, Sabrina Figuccia, entrambi residenti a Baida.

Randazzo e Figuccia partecipano alla fiaccolata

Comitato Baida: “No all’antenna 5G, sì all’asilo nido”

“Nonostante l’antenna 5G sia ormai costruita nella sua interezza, noi del comitato Baida non ci rassegniamo”, commenta Giovanni Bonsignore, portavoce del comitato.

“La fiaccolata è una protesta civile e pacifica a sostegno del futuro dei nostri bambini che si ritrovano adesso un’antenna al posto dell’asilo”.

“Chiediamo e auspichiamo che l’antenna non entri mai in funzione – aggiunge -. Non si è mai vista una ditta lavorare giorno e sera, anche sotto la pioggia e al buio, per finire in tempi record i lavori così come successo in questi giorni per l’antenna. Siamo qui – conclude -, ancora una volta, per dire con forza: No all’antenna 5G e sì all’asilo nido”.