L’allarme e la paura: barca affonda a Sferracavallo, le foto dei soccorsi

Quattro persone salvate dai diportisti

1' DI LETTURA

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma quelli vissuti dai passeggeri di una piccola imbarcazione affondata ieri a Sferracavallo sono stati lunghi momenti di terrore. L’allarme è scattato alle 15, quando al porto della borgata marinara sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Palermo.

In azione la squadra navale e i sommozzatori: l’imbarcazione è affondata nel giro di pochi minuti, ma per fortuna coloro che si trovavano a bordo sono stati messi in salvo. Il primo intervento è stato effettuato da alcuni diportisti che si trovavano nelle vicinanze. “Poi l’imbarcazione è stata sollevata tramite i palloni di sollevamento – spiegano i vigili del fuoco – e trainata verso riva e messa in sicurezza. Non si sono registrati feriti”.