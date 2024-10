Il Bayesian inabissato a Porticello: le immagini mostrate in tv VIDEO

Le ha mandate in onda il programma "Quarta Repubblica"

SANTA FLAVIA (PALERMO) Ieri sera, su Retequattro, Nicola Porro ha mostrato, in esclusiva a “Quarta Repubblica”, le prime immagini subacquee del Bayesian inabissato, il 19 agosto scorso al largo di Palermo, appoggiato sul fianco destro.

Nelle immagini, si vede una porzione del fianco sinistro del veliero, verosimilmente quella in cui si sono formate le bolle d’aria e sono stati trovati i corpi delle vittime. Si vede lo scafo, in basso la linea bianca di galleggiamento. Siamo probabilmente nella parte centrale del Bayesian.

Poco sopra la linea di galleggiamento, le fotografie restituiscono i profili di due oblò, forse quelli delle cabine ospiti in cui si è formata la sacca d’aria. Sopra la fascia bianca, nella parte superiore dello scafo, si intravede, invece, la ringhiera, con i cosiddetti candelieri. Potrebbe essere proprio quello il punto in corrispondenza della struttura che ospita la zona della timoniera.

Da dietro spunta uno sbuffo d’aria, probabilmente quello di un sub che sta ispezionando il relitto del Bayesian.

Per l’inabissamento del Bayesian, avvenuto a Porticello, sono indagati per omicidio colposo e naufragio colposo il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton ed il marinaio Matthew Griffiths, parte dello staff del veliero, che sul proprio profilo Instagram aveva condiviso il video in cui mostrava la tempesta che di lì a poco avrebbe provocato l’incidente.