Bianco presenta la lista: scatta la contestazione VIDEO

Attimi di tensione, urla e spinte.

CATANIA. Doveva essere la giornata per fumare assieme il calumet della pace, invece no. Ci sono stati attimi di tensione, urla e qualche spinta durante la presentezione della lista “Con Bianco per Catania”, il progetto capitanato dal più volte sindaco Enzo Bianco e che sarà schierato a favore di Maurizio Caserta, candidato del Fronte progressista. Una manifestazione interrotta dalla contestazione di un gruppo di giovani.

Parco Falcone, uno dei luoghi simboli della risposta civica agli affari mafiosi. Il palco è stato montanto dove è stato piantato l’albero dedicato alla memoria del giudice ucciso da Cosa nostra nel 1992. Appena Bianco ha deposto il microfono, un giovane attivista che – a quanto pare – si occuperebbe della pulizia dello stesso spazio verde, ha incalzato l’ex primo cittadino .

“Da anni viviamo questo parco e possiamo raccontare una narrazione ben diversa rispetto alle dichiarazioni rilasciate prima ai giornalisti, una realtà che non parte dall’ascolto dei cittadini”, ha detto suscitando la riprovazione di quanti erano lì per sostenere l’iniziativa politico-elettorale organizzata per inaugurare l’intesa raggiunta nel centrosinistra catanese in vista del voto di maggio. Non erano presenti forze dell’ordine. L’episodio è rientrato grazie all’intervento dei presenti.