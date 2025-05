Blitz del sindaco di Acate all’aeroporto di Comiso: “Scalo fantasma”

Fidone: "Serve un rilancio dello scalo"

COMISO (RAGUSA) – Blitz del sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, sabato pomeriggio all’aeroporto di Comiso (Ragusa). Un’azione documentata con una diretta Facebook che ha registrato la situazione di totale inattività dello scalo. Le immagini trasmesse mostrano un aeroporto completamente deserto, privo di voli sia in partenza che in arrivo: “Uno scenario che richiama quello di un vero e proprio aeroporto fantasma”, dice Fidone.

L’obiettivo di Fidone “è sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica, degli enti competenti e delle Istituzioni regionali e nazionali sulla necessità urgente di un rilancio concreto dello scalo comisano – dice -, infrastruttura strategica per lo sviluppo dell’intera area del sud-est siciliano”.

Fidone sottolinea come “l’attuale situazione rappresenti non solo un grave spreco di risorse pubbliche, ma anche una mancata occasione per incentivare turismo, occupazione e collegamenti con il resto del Paese e dell’Europa”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA