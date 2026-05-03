 Calascibetta, cadavere di un uomo recuperato dai sommozzatori
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Cadavere di un uomo recuperato dai sommozzatori in un laghetto

cadavere
In contrada Gaito di Calascibetta
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

Il corpo senza vita di un 65enne è stato recuperato da sommozzatori dei vigili del fuoco in un laghetto artificiale adibito ad uso agricolo di contrada Gaito di Calascibetta, nell’Ennese.

Alle ricerche, scattate dopo la segnalazione di un uomo caduto nel laghetto, hanno partecipato squadre di pompieri del comando provinciale di Enna, del nucleo elicotteri di Catania e dei sommozzatori del corpo nazionale.

Sul posto sono intervenuti anche sanitari del 118 e i carabinieri con quest’ultimi che indagano per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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