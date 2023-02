“Champagne, cocaina ed escort: festini con Messina Denaro” VIDEO

Il racconto di un testimone riferito dal deputato regionale Ismaele La Vardera

“Sto andando a denunciare ai Ros dei carabinieri una storia che quando me l’hanno raccontata, onestamente, non ci potevo credere”. Comincia così il racconto che Ismaele La Vardera, ex Iena, oggi vicepresidente della commissione Antimafia dell’Ars, decide di fare ai microfoni della trasmissione televisiva dove ha a lungo lavorato.

Esponenti della borghesia, rappresentanti delle forze dell’ordine, medici, avvocati e persino un politico si sarebbero dati appuntamento in una villa della provincia di Palermo. Due anni fa, poco dopo la fine delle restrizioni Covid, tra gli ospiti, secondo il testimone, ci sarebbe stato pure Matteo Messina Denaro.

Il testimone lo ha riconosciuto dopo avere visto la foto sui giornali. Si faceva chiamare Andrea (come il geometra Andrea Bonafede?) e aveva ferite post-operatorie. Erano incontri a sfondo sessuale. I telefoni si lasciavano all’ingresso della villa. La serata iniziava mangiando ostriche e bevendo champagne Mont Blanc.

Dopo mezzanotte l’atmosfera diventava hot. Arrivavano le escort, “ragazze di lusso” per intrattenere gli ospiti. Per rallegrare la serata si tirava cocaina. “Sniffavano tutti”, dice il testimone.

“Purtroppo, ho molta paura, non mi fido di nessuno. Tu ti fideresti se allo stesso tavolo vedi persone che potrebbero rappresentare la legge insieme a Matteo Messina denaro?”, spiega il testimone sulla cui attendibilità, dopo essere stato ascoltato dai carabinieri del Ros, gli inquirenti stanno facendo accertamenti.

Credibile appare la parte relativa al festino, che si sarebbe realmente svolto, come avrebbero confermato altre persone. Dubbi ci sono sulla partecipazione, seppure sotto mentite spoglie, dell’ex latitante trapanese.