Cancelleri: “Da domani al lavoro, spero che il M5S superi lo sbarramento…” VIDEO

L'ex pentastellato festeggia l'elezione di Trantino.

1' DI LETTURA

CATANIA – Al comitato elettorale di Enrico Trantino si fa vedere l’ex leader del Movimento Cinquestelle, Giancarlo Cancelleri. “Questo risultato era nell’aria già nel corso della campagna elettorale: Trantino ha dimostrato di avere le carte in regola per potere vincere queste elezioni”, dice Cancelleri, neo acquisto di Forza Italia.

E guarda al futuro. “Da domani dovremo iniziare a lavorare per sistemare le tante cose che non vanno a Catania”, spiega.

E non lesina stoccate agli ex compagni di squadra. “Non voglio dire ve lo avevo detto ma chi è causa del suo mal pianga se stesso: hanno candidato una persona perbene che però non sa affascinare i cittadini”, attacca.

E non ci sta a dare la colpa all’astensionismo. “La causa va trovata nelle proposte politiche che allettano poco le persone. Auguro loro il meglio, soprattutto a quelli del Movimento che spero riescano a superare la soglia di sbarramento perché mi pare abbiano qualche problema”, ruggisce l’ex sottosegretario ai Trasporti.