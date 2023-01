Carini, le ruspe abbattono lo storico bar Johnnie Walker VIDEO

L'intervento è stato deciso con una delibera approvata dalla giunta lo scorso 13 maggio

CARINI (PA) – Le ruspe hanno iniziato i lavori di demolizione dello storico bar-ristorante ‘Johnnie Walker’ per anni luogo di ritrovo all’uscita dello svincolo di Carini dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. L’intervento è stato deciso con una delibera approvata dalla giunta di Carini lo scorso 13 maggio.

“Dopo 7 anni di controversie giudiziarie – afferma il sindaco di Carini Giovì Monteleone – finalmente con i lavori di demolizione degli immobili del Johnnie Walker non solo si attua il ripristino della legalità, ma inizia l’opera di eliminazione del degrado e di restituzione al decoro urbano. È obiettivo dell’Amministrazione comunale rendere questa zona, che per decenni è stato presidio di mafia, un luogo di aggregazione e inclusione fruito dall’intera comunità carinese. La struttura – aggiunge – andrà giù tutta per fare posto ad una villa. Uno degli immobili non sarà abbattuto e sarà utilizzato per uffici comunali i cui lavori di ristrutturazione sono stati già finanziati e verranno appaltati quanto prima”.