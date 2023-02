Agata, è il tuo giorno! E quanta folla ieri ti ha acclamata VIDEO

Celebrazioni agatine pienamente nel vivo: tra momenti liturgici e collaterali. Ma anche qualche imprevisto.

CATANIA. “Costruire con Sant’Agata, non una Babele, ma una città per l’uomo”. Ieri il giro esterno per Sant’Agata che, torna, nelle strade cittadine e tra i suoi devoti: un abbraccio della folla dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni anti Covid19. Il sole e una temperatura non troppo rigida fanno il resto. Il fercolo con il busto reliquiario della Santa Patrona Sant’Agata, dopo la messa dell’Aurora, ha attraversato Porta Uzeda ed ha iniziato la processione che la riporterà in Cattedrale attraversando ancora Porta Uzeda. Via Dusmet, piazza Cutelli, piazza dei Martiri, piazza Giovanni XXIII, viale Libertà, piazza Iolanda, via Umberto e giù in piazza Carlo Alberto fino a raggiungere piazza Stesicoro per la salita dei Cappuccini dopo il messaggio dell’Arcivescovo Metropolita Luigi Renna.



Un discorso forte quello di Monsignore Luigi Renna, che dal Fercolo della Santa Patrona, in piazza Stesicoro, ha lanciato un messaggio preciso “senza compromessi con il male scegliendo il bene, sapendo che così facendo avremo dato un segno che la nostra fede cristiana non è un oppio che addormenta la coscienza, ma è quel sale che dà sapore alla società, soprattutto quando questa diventa povera di valori, tentata di tornare ad essere il governo di pochi che tengono soggiogati gli altri nella precarietà, in problemi che si tarda a risolvere perché hanno paura di gente istruita e libera. Noi possiamo costruire con il nostro modo di fare o la città della confusione come Babele, o della pace e del benessere come Gerusalemme”. Via! Arriva lo scampanio del Capo Vara e parte la salita dei Cappuccini verso via Plebiscito, ma fermi tutti: si rompe uno dei cordoni della Vara e i commenti sono tanti e variegati tra la folla. “Giustu, giustu il destino va – commenta Franco tra i tanti presenti in piazza Stesicoro – mi sa che quest’anno la vara di Sant’Agata avrà “piccoli” ritardi“.



Oggi è il giorno “ufficiale” di Agata. Di mattina, la Santa Messa in Cattedrale. Poi, si tornerà tra la gente e tra i numerosi turisti e curiosi giunti a Catania per una festività entrata pienamente nel vivo.