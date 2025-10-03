 Catania, assalti, minacce e arresti, Curcio: "Seguiti per mesi"
Assalti, minacce e arresti, Curcio: “Li abbiamo seguiti per mesi” VIDEO

Il gruppo criminale ed il racconto del procuratore Capo di Catania
CATANIA – Hanno seminato terrore e panico per mesi. Prendevano d’assalto le ville di imprenditori dell’hinterland catanese minacciando le famiglie che vi abitavano. Poi, portavano via denaro e preziosi. Sono sette in tutto i presunti componenti della banda: sei sono finiti in carcere e uno ai domiciliari.

Questa mattina – in conferenza stampa – il Procuratore capo della Repubblica di Catania, Francesco Curcio ha fatto il punto sul blitz scattato all’alba. E con dovizia di particolari ha anche raccontato il modus operandi del gruppo criminale.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Comando provinciale e coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.

