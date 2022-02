Catania, covid: la battaglia della piccola paziente prematura

La neonata è sottoposta ad Ecmo ormai da diversi giorni.

CATANIA – “Condizioni stazionarie”. Due parole fredde e concise. Ma in quei vocaboli si alimenta ancora la speranza che la neonata di appena due mesi – e venuta al mondo prematuramente – possa vincere la sua battaglia contro il Covid.

L’equipe del primario di Pediatria del San Marco Raffaele Falsaperla continua ad assistere la piccola paziente che ormai da diversi giorni è sottoposta a ventilazione extracorporea nel reparto di terapia intensiva neonatale . Per seguire la delicata tecnica Ecmo pediatrica c’è il supporto anche di alcuni specialisti provenienti dall’ospedale di Taormina, nel messinese. Una collaborazione medica e scientifica per poter salvare la neonata contagiata dal terribile virus. Tutti aspettano che la piccola possa essere sganciata dai tutti quei tubicini che al momento sostituiscono i suoi polmoni.

Purtroppo in questa quarta ondata sono i bimbi e gli adolescenti ad essere i più colpiti. E ci sono anche casi che per la cura hanno bisogno del ricovero ospedaliero. E alcuni hanno complicati quadri clinici, soprattutto legati alla respirazione. La pediatria del San Marco di Librino, con il reparto diretto da Falsaperla, è dall’inizio della pandemia – due anni fa ormai – il punto di riferimento della Sicilia orientale per l’assistenza dei piccoli pazienti positivi.