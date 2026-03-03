“L’hanno massacrata”. Catania, viaggio nel tugurio dei fantasmi VIDEO

Entriamo nell'ex Consorzio agrario: un luogo di non ritorno

CATANIA – “Picchiata e tagliata, per quello che ho visto è stata massacrata e per le sue ferite non penso che l’abbia uccisa solo una persona”. Entriamo nel tugurio in cui è stato ritrovato il cadavere di Elisabeta Boldijar, ragazza di origini rumene che si faceva chiamare “Adele”.

“L’hanno massacrata”

Chi la conosceva sbuca dagli anfratti ricavati tra la spazzatura, in quello che un tempo era l’ex consorzio agrario di via Domenico Tempio. Come il quarantenne senza nome che ci fa da guida.

‘Adele’ o ‘Adelina’, come la chiamavano alcuni, “dipendeva dal crack e si prostituiva per sopravvivere” sul marciapiede che costeggia il porto di Catania, racconta uno dei conoscenti.

“Una ragazza sempre gentile”, spiega Frank, catanese che ha perso la casa e vive, da tre anni, tra le macerie e i topi, in questo stabile.

La polizia lo ha interrogato, su di lui non ci sono sospetti, è stato tra coloro che hanno aiutato gli inquirenti a identificare il corpo della donna.

Catania, viaggio nel tugurio

L’hanno ritrovata nel piazzale in cui gironzolano i cani randagi, a pochi metri dalla sua stanza. A terra c’è un materasso tra i rifiuti, poco più in là un albero di Natale dipinto di rosa. Dalla finestra si scorge la cupola del Duomo, il contrasto è fortissimo con l’odore acre della plastica bruciata e le feci.

La stanza della donna si affaccia sul piazzale in cui è stata barbaramente uccisa, come sottolinea chi è arrivato sul posto dopo il delitto.

Tutt’intorno un labirinto di stanze. Si scorgono sagome che si aggirano, sembrano fantasmi. Hanno smesso di essere persone da tempo. Come ‘Elisabeta’, o ‘Adele’, morta molto prima di essere uccisa. Guarda il video.