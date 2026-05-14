Bloccata una coppia di calabresi

CATANIA – Scoperti dalla polizia mentre viaggiavano in autostrada con quasi 28 chili di droga e arrestati. Si tratta di un 35enne e di una 29enne che erano partiti dalla Calabria e che sono stati bloccati lungo l’autostrada A18 Messina-Catania.

Il blitz della polizia al casello di San Gregorio

L’intervento della squadra mobile è scattato al casello di San Gregorio. I due viaggiavano su due auto e la donna, per non destare sospetti, era in compagnia del figlio minorenne. Una volta fermati per essere sottoposti a controllo, entrambi hanno cercato di spiegare ai poliziotti di trovarsi a Catania “per comprare una cucina”.

La perquisizione e la scoperta della droga

Una motivazione che non ha convinto gli agenti. A questo punto i poliziotti hanno deciso di perquisire le due auto. In quella guidata dal 35enne nove panetti di cocaina, per un peso complessivo di 9 chili, nascosti in un vano ricavato tra il radiatore e il paraurti anteriore. Sul veicolo guidato dalla 29enne c’erano 22 panetti di hashish, per un peso totale di 18,7 chili nascosti in un vano creato appositamente nell’alloggio dell’airbag all’interno del cruscotto lato passeggero.

La droga scoperta e sequestrata

I due arrestati sono in carcere

Tutta la droga è ora sotto sequestro. I due corrieri, invece, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti. Il figlio della donna si trova con i familiari, con affidamento d’intesa con le procure presso i Tribunali per i minorenni di Reggio Calabria e di Catania. Il 35enne e la 29enne sono in carcere in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.