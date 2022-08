Catania, ecco le nuove postazioni di bike sharing – VIDEO

In piazza Giovanni Verga le ciclo-stazioni Amts.

CATANIA. Presentate, stamattina, in piazza Giovanni Verga le nuove ciclo-stazioni Amts che consentiranno di potenziare il servizio di “Bike Sharing” già presente in città.

I 9 nuovi ciclo-posteggi si aggiungeranno ai cinque già esistenti da giugno 2021 nel capoluogo etneo in piazza Borsellino, piazza Roma, piazza Stesicoro, piazza Leonardo Sciascia e alla Stazione Centrale dove è già possibile prelevare e consegnare le biciclette.

A queste nuove stazioni di “Bike Sharing” si aggiungeranno altre 50 biciclette a pedalata assistita che andranno ad incrementare il parco mezzi a due ruote già esistente.



“Oggi aumentiamo le postazioni di Bike Sharing in città – dice Giacomo Bellavia – arriveremo a 32 ciclostazioni che ci consentiranno di avere una rete capillare per un servizio, dedicato ai cittadini, molto importante nel quadro della mobilità sostenibile”. Le stazioni che si aggiungeranno a quelle già esistenti sono; piazza Giovanni Verga, piazza Maiorana, parcheggio R1 in via Plebiscito, piazza Iolanda, piazza della Repubblica, piazza Federico di Svevia, via Fava, piazza Palestro e piazza Ariosto. Un’operazione che proietta il capoluogo etneo, in tema di mobilità sostenibile, ai livelli delle più importanti città europee. “Catania a due ruote”.