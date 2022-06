Catania saluta le star del fumetto: Etnacomics da record FOTO

Un video speciale dei 'Soldi spicci' per LiveSicilia.

Boom di presenze alla decima edizione di Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Superata, ampiamente, la soglia record delle 85.000 presenze del 2019. Le temperature estive elevate, oltre 30°, non hanno fermato le decine di migliaia di appassionati che ogni giorno hanno affollato gli stands e le aree di Etna Comics approfittando, anche, di una giornata di apertura in più rispetto alle scorse edizioni.



Un’edizione con tante star: Matt Dillon, Kasia Smutniak, Danika Mori, I Soldi Spicci, Vittorio Sgarbi, Mario Biondi, Mona Schon, Fumetti Brutti, Riae, Giancarlo Commare, Starry Sky K.J., Alessandra Valenti, Roberto Vian, Carlo “Cid” Lauro, Dario Sicchio, Davide Fabbri, Federico Pugliese, Maria Rita Poretto, Rob Di Salvo, Simone Albrigi, Il Baffo, Alex Maleev, Gabriele Mainetti, Dado, Fabio Celoni, Ester Cardella, Marcello Mangiantini, Toshio Maeda. Sono solo alcuni degli ospiti che hanno animato la 10° edizione di Etna Comics e ancora il Cosplay Contest, il K-pop con gli Ok- B3ATZ, le presenze di Disney con l’anteprima di Ms Marvel, il crime pulp/pop con Amazon prime video e altre anticipazioni cinematografiche.

Le aree tematiche sono state occupate in tutti gli ordini di posto con ingressi contingentati per questioni di sicurezza appena raggiunto il numero massimo della capienza prevista. Costumi, maschere, concerti, mostre, incontri, presentazioni, è stato tutto questo Etna Comics persino la politica è apparsa, ma scomparsa subito dopo tra questioni più o meno “morali”. Il Festival Internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop è stata occasione, passeggiando tra i viali del Centro Fieristico Le Ciminiere, di ritrovarsi davanti un Elfo che gusta un panzerotto al cioccolato, già un Elfo e un panzerotto.



Ospite di Etna Comics, per la prima volta, Riae, Ria Elisabeth Mc Carthy, la “alternative model”. Fisicità fuori dai canoni tradizionali con più di 7 milioni di followers. “La mia prima volta a Etna Comics e mi sono divertita tantissimo non mi sarei aspettata un numero di fans così “enorme” – dice Riae – appuntamento all’anno prossimo. Con me e la mia lingua…”.



Tra tutti gli incontri spicca quello con i Soldi Spicci che hanno presentato a Etna Comics il loro ultimo lavoro cinematografico. “Un mondo sotto social” arriverà sugli schermi a settembre prossimo. “È la storia di una nuova influencer – raccontano I Soldi Spicci – scopriremo un mondo social che rompe gli schemi degli stessi social presenteremo una influencer senza filtri. Hau bravissimi siamo stati – scherzano – prendiamo questa registrazione, fatta per LiveSicilia, e la usiamo, vai”.

Etna Comics, dopo due anni di stop causato dal Covid, è stato un successo annunciato. Il Festival Internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop protagonista, oltretutto, ha organizzato un’asta di beneficenza il cui ricavato è stato devoluto al Dipartimento di malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica diretto da Martino Ruggieri.