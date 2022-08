Catania, incendio al boschetto della playa VIDEO

Al confine con la scuola edile

CATANIA – Incendio nella zona sud del boschetto della playa, quasi al confine con la scuola edile e al Romano Palace. Il rogo in poco tempo si è propagato nella pineta, ma grazie al provvidenziale intervento del Corpo Forestale si è riusciti ad evitare l’ausilio dei mezzi aerei. A supporto delle due autobotti (Catania 21 e 40) della forestale anche mezzi delle Protezione Civile Comunale, oltre a squadre di volontari di associazioni della Protezione Civile. In azione anche i Vigili del Fuoco partenza Sud e Oasi del Simeto e squadra boschiva. L’incendio ha preoccupato molto visto quanto accaduto nel 2019. Si sta infatti attuando anche un lavoro di bonifica con l’acqua per evitare che il fuoco si propaghi a livello sotterraneo. La Forestale infatti resterà sul posto per sorvegliare l’area.