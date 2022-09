Incendio della Playa, le esplosioni e la trappola di fuoco

Come si è sviluppato il rogo che ieri ha inghiottito 35 ettari di terreno, a ridosso di villaggio Paradiso degli Aranci

CATANIA – Le fiamme fin dal primo pomeriggio sono state visibili da buona parte dell’hinterland etneo, facendo temere il peggio. Man mano che il pomeriggio è andato avanti e si è trasformato in sera, le notizie si sono fatte più precise: un grosso incendio si è scatenato nella zona sud della Playa di Catania, bruciando diversi ettari di canneti e sterpaglie e arrivando a minacciare il villaggio Paradiso degli Aranci e l’Oasi del Simeto. Un episodio che ha risvegliato la paura negli abitanti della zona, già colpita l’anno scorso dai roghi di villaggio Delfino. Diversi voli in arrivo su Fontanarossa sono stati dirottati a causa del fumo, e la sezione navale dei Vigili del fuoco ha inviato un gommone per una possibile evacuazione dal mare.

L’incendio, come si è sviluppato

Il primo focolaio è partito poco dopo pranzo tra il Fondo 41 e il villaggio Rainbow, e in poco tempo, a causa dei venti da sud, si è diffuso in tutta la zona circostante. L’intervento dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale, oltre che sullo spegnimento delle fiamme, si è concentrato sul contenimento del rogo, per evitare che aggredisse la zona industriale e i villaggi abitati.

Allo spegnimento delle fiamme, che bruciavano soprattutto sterpaglie e canneto, hanno contribuito anche tre elicotteri del Corpo forestale, uno dei Vigili del fuoco e un Canadair. I lanci, in totale più di cento, sono riusciti ad tenere sotto controllo le fiamme fino al tramonto, quando i mezzi aerei smettono di volare. L’intervento è stato concluso poi dalle squadre a terra, poco prima di mezzanotte.

La paura

Alcune villette sono state lambite dalle fiamme, al punto che è stato necessario evacuare l’intera zona. Durante l’evacuazione, gli abitanti della zona e gli operatori del Corpo forestale hanno riportato di aver sentito cinque esplosioni, attribuite a bombole di gas raggiunte dall’incendio.

Proprio a causa del fumo è stato necessario l’intervento di diversi operatori del 118, già presenti ieri pomeriggio nella zona.

Il bilancio e l’aeroporto

Alla fine della giornata, il bilancio è di diverse persone intossicate. Nell’incendio sono andati a fuoco circa 35 ettari di terreno.

L’incendio ha avuto un impatto anche su tutte le operazioni di volo dell’aeroporto Fontanarossa, la cui pista principale dopo le 16 ha iniziato ad avere disagi a causa del fumo degli incendi. Da quel momento diversi voli sono stati dirottati, con lo scalo che è tornato pienamente operativo intorno alle 18.