Catania, l’Asp dona alla Corte d’appello 6 defibrillatori

Saranno collocati nelle sedi degli uffici giudiziari

CATANIA – Sei nuovi defibrillatori automatici d’emergenza (DAE) sono a disposizione della Corte d’Appello di Catania. I presidi, donati dall’Azienda sanitaria etnea, saranno collocati all’ufficio minorile, alla sezione del Lavoro, al Tribunale di Sorveglianza, agli uffici del Giudice di Pace civile e penale all’Unep.

“Voglio ringraziare l’attuale e la precedente Direzione dell’Asp di Catania – ha detto il presidente della Corte d’Appello, Filippo Pennisi – per questa donazione che ci permette di dotare di dispositivi salvavita alcuni Uffici nei quali si registra una numerosa presenza di operatori e di utenza”.

“L’esperienza insegna che sono strumenti importanti e molte volte decisivi – prosegue – per ridurre i danni conseguenti ad un arresto cardiaco, fino al punto di evitare la morte della persona colpita».

Comodato d’uso gratuito

Contestualmente alla consegna dei DAE è stato sottoscritto fra le parti il comodato d’uso gratuito, della durata di cinque anni, con il quale si rilancia l’impegno comune per la prevenzione e la sicurezza della salute negli ambienti di lavoro.

Presenti il procuratore generale Carmelo Zuccaro; il presidente del Tribunale di Catania, Francesco Mannino; procuratore della Repubblica facente funzioni di Catania, Agata Santonocito; il Presidente del Tribunale per i Minorenni, Roberto Di Bella; il procuratore della Repubblica per i Minorenni, Carla Santocono; il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania, Luca Rossomandi.

I corsi di formazione

«L’impegno per l’Asp di Catania – ha detto il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria etnea, Giuseppe Laganga Senzio – proseguirà con la realizzazione di corsi di formazione per gli operatori degli Uffici Giudiziari, in modo da garantire un corretto utilizzo dei defibrillatori in caso di necessità, insieme all’applicazione delle manovre salvavita».

Intervenuti, per l’Asp di Catania, alla consegna dei DAE: il direttore del Dipartimento per l’Emergenza, Giuseppe Rapisarda; il direttore dell’UOC Economico Finanziario e Patrimoniale, Pietro Genovese; il dirigente responsabile dell’UOS Patrimonio, Enrico Guarnera; il dirigente responsabile dell’UOSD Ingegneria Clinica, Carmelo Mazzeppi.