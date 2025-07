Catania, al via il piano di lavaggio strade con detergente profumato

VIDEO - Interventi notturni nei tre lotti urbani

CATANIA – È partito a Catania il nuovo piano di lavaggio strade predisposto dall’assessorato comunale all’Ecologia, guidato da Massimo Pesce, in collaborazione con le aziende affidatarie del servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana. Un intervento straordinario e sistematico che punta a migliorare il decoro e la vivibilità della città, soprattutto nei mesi estivi segnati dall’assenza di piogge.

Ogni notte, a partire dalle 4 del mattino, le autobotti dotate di lance ad alta pressione entreranno in azione per pulire le strade cittadine, utilizzando acqua e un detergente profumato per migliorare la percezione olfattiva dell’ambiente urbano.

Prime vie interessate, si parte dal centro

Il piano coinvolge progressivamente tutti e tre i lotti in cui è suddiviso il territorio urbano. Per il lotto Centro, curato dalla ditta Gema, sono già stati eseguiti interventi in vie come Duca degli Abruzzi, Gorizia, Largo Lilibeo, Don Gnocchi, viale Benedetto Croce e nei viali principali di Librino.

Nei prossimi giorni si procederà in via Monserrato, via D’Annunzio, via Imbriani, via Passo Gravina, via Filocomo, via Antonello Longo, via Muscatello e piazza Beato Angelico.

Pesce: “Servizio utile e necessario, soprattutto in estate”

“In attuazione di una precisa indicazione del sindaco Trantino – ha dichiarato l’assessore Massimo Pesce – stiamo sistematizzando un servizio importante come il lavaggio delle strade con autobotti, particolarmente necessario in questo periodo estivo caratterizzato dall’assenza di piogge. Ringrazio i responsabili delle aziende appaltatrici per la disponibilità a svolgere questa attività aggiuntiva, che contribuisce a migliorare il decoro e la vivibilità del territorio urbano”.

Il servizio, oltre a essere programmato settimanalmente in base alle zone, resterà aperto anche a segnalazioni dei cittadini. È possibile indicare situazioni che richiedono interventi specifici inviando un messaggio WhatsApp al numero 3351726552.