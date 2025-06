Catania: piazza Michelangelo, un nuovo volto per lo snodo centrale – VIDEO

I lavori su pavimentazione e illuminazione

Piazza Michelangelo a Catania torna a splendere. Dopo il completamento del vicino parcheggio Famà e del suo parco verde annesso, l’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino ha portato a termine anche il restyling di uno degli snodi centrali della città, situato strategicamente tra viale Vittorio Veneto e la circonvallazione. L’intervento mira a migliorare la vivibilità e l’estetica di un’area fondamentale per la mobilità e la qualità della vita dei cittadini.

Il restyling

I lavori, coordinati dai tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Sergio Parisi, hanno comportato un completo rifacimento della pavimentazione, sostituendo le vecchie superfici danneggiate e risalenti agli anni ’70. L’intervento ha anche ampliato le aree verdi e le aiuole, con particolare attenzione al rispetto e alla preservazione delle radici degli alberi esistenti, garantendo così la salute del patrimonio arboreo della piazza.

Grande attenzione è stata dedicata alla vivibilità della piazza, con l’installazione di un moderno impianto di illuminazione a LED, progettato per assicurare maggiore sicurezza ed efficienza energetica. Per aumentare il comfort dei cittadini, sono state inoltre collocate 22 nuove panchine. Il riassetto complessivo dell’area si è concluso con la rimodulazione degli stalli di sosta, in armonia con la presenza del vicino parcheggio scambiatore dedicato al penalista Serafino Famà, tragicamente ucciso dalla mafia nel novembre del 1995.