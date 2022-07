Piazza Roma, via ai lavori di riqualificazione FOTO

Ci vorranno quattro mesi per concludere le opere di rigenerazione: previsto anche il rinnovo dei vialetti interni in ciottoli di fiume

CATANIA – Quattro mesi di lavori: è quanto ci vorrà per la rigenerazione di Piazza Roma attraverso la riqualificazione di marciapiedi e vialetti, sostituzione dell’attuale pavimentazione, al fine di valorizzare una delle storiche più belle di Catania con la zona circostante. A dare il via ufficiale ai lavori di innovazione, arredo urbano e messa in sicurezza di piazza Roma, sono stati gli assessori Pippo Arcidiacono e Sergio Parisi, con delega rispettivamente alle manutenzioni e alle politiche comunitarie, alla presenza del presidente del terzo municipio Paolo Ferrara, diversi consiglieri circoscrizionali e del consigliere comunale Santo Russo.

Il progetto

Ad aggiudicarsi gli interventi di totale riqualificazione di un’area simbolo di Catania, in cui negli ultimi decenni gli interventi sono stati solo parziali e di ordinaria manutenzione, è stata la Società̀ Impresam S.r.l. di Favara, che sul mercato elettronico Mepa ha offerto un ribasso del 25,7929 per cento sull’importo a base d’asta di 666.670,73 euro, oltre 14.776,71 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo contrattuale complessivo di € 509.493,73 più Iva, integralmente finanziati con fondi comunitari del Patto per Catania.

Il progetto elaborato dalla direzione comunale per le manutenzioni (Rup Giovanni Origlio, direttore dei lavori Orazio Parisi) nel suo insieme, propone un miglioramento qualitativo di piazza Roma, sia attraverso l’esecuzione delle opere di ripristino e sia di riorganizzazione dello spazio per una migliore fruibilità dei cittadini. Interventi sono previsti anche per la demolizione e lo smaltimento dell’attuale pavimentazione dei marciapiedi in mattonelle di asfalto che nel tempo è stato dissestata dell’azione delle radici degli alberi secolari.

Verrà rifatta, inoltre, l’attuale scoscesa pavimentazione dei vialetti interni alla piazza in ciottoli di fiume, tramite posa di nuovi elementi e la collocazione di nuovo cordolo in pietra naturale uguale all’esistente, nelle parti mancanti e/o ammalorate che circoscrivono le grandi aiuole verdi. Fermo restando che il progetto è fondato sull’assoluto rispetto dell’attuale vegetazione, i vecchi sedili in ferro ormai deteriorati verranno sostituiti con nuove panchine in ghisa e rifatta anche la pavimentazione dei marciapiedi del perimetro della piazza.

La riqualificazione in corso

“Un’opera significativa – ha spiegato l’assessore alle manutenzioni Pippo Arcidiacono – che si unisce alle altre azioni di riqualificazione e ripristino che stiamo avviando o completando in tante parti della città per risolvere problemi di manutenzioni di grande importanza per la vivibilità e la sicurezza della città, come nel caso della splendida piazza Roma. Un ringraziamento particolare va dato agli uffici delle manutenzioni comunali diretti da Salvo Leonardi, per l’impegno con cui stanno lavorando”

“L’utilizzo ottimale dei fondi comunitari del Patto Per Catania per riqualificare anche piazza Roma – ha detto l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi – è uno dei tanti frutti positivi per la città, che abbiamo individuato con una rimodulazione ragionata dell’utilizzo dei fondi del Patto per Catania e dei numerosissimi progetti che abbiamo finanziato nell’interesse dei cittadini. L’unico interesse che ci ha indirizzato è stato quello di migliorare la nostra Catania e oggettivamente Piazza Roma non poteva aspettare ancora per essere riqualificata, ed era giusto che fosse tra le priorità di questi piani di sviluppo della città da realizzare coi fondi Ue”.