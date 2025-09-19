Passeggeri invitati a programmare l'arrivo con largo anticipo

CATANIA – “A causa di problemi alla viabilità nelle aree limitrofe all’aeroporto, si registrano rallentamenti e la circolazione potrebbe essere difficile”. Lo comunica una nota dell’Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania.

“Per garantire la partenza in orario, invitiamo i passeggeri a programmare l’arrivo in aeroporto con un largo anticipo, superiore al consueto. In particolare, l’uscita dal parcheggio P4 è al momento occlusa. Per lasciare o ritirare l’auto, si potrebbero dover affrontare delle attese”.

Una squadra a lavoro per i disagi

“La nostra squadra è al lavoro per mitigare ogni disagio e, grazie al coordinamento con gli handler, finora è stato possibile garantire la partenza a tutti i passeggeri. La vostra collaborazione è fondamentale”.