Catania, rapinatore seriale arrestato dalla polizia VIDEO

Colpi messi a segno nel giro di tre giorni

CATANIA – Arrestato dalla polizia un 38enne. È ritenuto responsabile di numerose rapine compiute a partire da gennaio scorso. Il provvedimento, emesso dal gip di Catania. E arriva al termine di una attività di indagine che ha tratto spunto da una rapina, commessa la sera del 10 gennaio 2025. Presso un esercizio commerciale, ad opera di un uomo, a volto scoperto, con barba incolta.

Un’altra rapina è stata registrata il giorno successivo, alla stessa ora. Quando la stessa persona si rendeva responsabile di analoga rapina ai danni di un altro esercizio commerciale. Qui – dietro la minaccia di un taglierino – costringeva un dipendente ad aprire la cassa, impossessandosi del denaro contante custodito all’interno.

Un’ulteriore rapina era stata messa a segno la mattina del 12 gennaio. Quando un uomo armato di taglierino faceva ingresso all’interno di un supermercato, intimando a un dipendente di consegnare il denaro contenuto nella cassa. Nell’occasione, tuttavia, quest’ultimo riusciva a mettere in fuga l’autore della tentata rapina.

Le attività svolte dal personale della Sezione Falchi della Squadra Mobile, basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali interessati, permettevano di attribuire all’uomo la responsabilità delle rapine.

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita con il tasferimento dell’indagato nella Casa Circondariale di Piazza Lanza.