Catania è una discarica LE FOTO

Una città discarica. È questa l’impressione che si ha facendo un giro in auto a Catania. Partendo dalla zona dello Stadio Massimino, passando per via Martello Castaldi, via Armando Diaz fino ad arrivare in via Ballo ci sono cumuli di immondizia ad ogni angolo di strada. Metri e metri di rifiuti con odori nauseabondi. Dall’assessore regionale sono arrivate delle rassicurazioni sul caos discariche, ma intanto ci sono zone di Catania dove i cittadini non possono nemmeno aprire la finestra. Una situazione al limite dell’emergenza sanitaria