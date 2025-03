Catania, nel ripostiglio c’erano 37 chili di cocaina: arrestato VIDEO

In manette è finito un 45enne

CATANIA – Blitz antidroga a Catania. La polizia ha sequestrato 37 chilogrammi di cocaina, nascosta nel ripostiglio della casa di un 45enne, che è stato arrestato. A eseguirla sono stati i “falchi” della squadra mobile della Questura. I quali hanno monitorato un condominio insospettiti da un anomalo e continuo via vai di persone. Individuando un sospettato che abita al quinto piano del palazzo.

I poliziotti hanno atteso che uscisse di casa, lo hanno fermato e l’hanno trovato in possesso di un panetto di cocaina, dal peso di un chilo. Durante una perquisizione nella sua abitazione gli agenti, in un baule del ripostiglio, hanno trovato altri panetti di cocaina per un peso complessivo di 37 chilogrammi, alcuni confezionati in modo identico a quello sequestrato poco prima al 45enne.

L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.